تلاميذ ووهان في المدارس بعد غياب شهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد تلاميذ مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس «كورونا» المستجد، إلى صفوفهم، أمس؛ حيث دخلوها مرتدين أقنعة وقائية، بعد عبورهم واحداً تلو آخر أمام ماسحات حرارية؛ لقياس حرارة الجسم، في وقت تتبادل فيه الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن مصدر الفيروس في حرب كلامية متصاعدة. وأكدت بكين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لا يملك أي دليل على أن مصدر فيروس «كورونا» المستجد هو مختبر صيني، وأكدت أنها ترفض أي تحقيق في نشأة الفيروس قبل التغلب عليه، فيما قال بومبيو: إن «أدلته لا ترقى إلى اليقين».

وللمرة الأولى منذ أغلقت ووهان بشكل كامل في يناير، استأنف طلاب المرحلة النهائية في 121 مؤسسة، الدروس أمام الألواح الخشبية والشاشات الرقمية. وكتب أحد المستخدمين على موقع «ويبو» الصيني للتواصل الاجتماعي، الذي يشبه موقع «تويتر» العالمي: «المدرسة فتحت أخيراً». وتابع: «هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بالسعادة للعودة إلى المدرسة، على الرغم من أن عليّ الخضوع للامتحان الشهري في الثامن من مايو». وجلس الأولاد على مقاعد فردية يفصل بين كل منها متر، ينظرون إلى معلميهم في الواقع للمرة الأولى منذ أشهر تلقوا فيها دروسهم عن بُعد.

وتشكل العودة إلى المدارس، آخر خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في ووهان ومقاطعة هوبي. وأغلقت المدينة التي ظهر فيها فيروس «كورونا» المستجد أواخر العام الماضي وتمدد منها إلى العالم، لمدة 76 يوماً، ولم تستعد نشاطها حتى الشهر الماضي.

في الأثناء، نقلت وسائل إعلام صينية عن الرئيس شي جين بينج قوله إن الوقاية من فيروس «كورونا» والسيطرة عليه ما تزال تواجه عدم تيقن كبير، في الوقت الذي أكدت فيه بكين أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لا يمتلك أي دليل على أن مصدر فيروس «كورونا» المستجد هو مختبر صيني.

وقالت الخارجية الصينية إنه لا يمكن لوزير الخارجية الأمريكي أن يقدم دليلاً على تسرب فيروس «كورونا» المستجد من مختبر صيني؛ «لأنه لا يمتلكها».

وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينج، بأن «مايك بومبيو تحدث مرات عدة؛ لكنه لا يستطيع تقديم أدلة».

وقالت الصين أيضا إنها ترفض إجراء أي تحقيق دولي بشأن الفيروس قبل التخلص من المرض بشكل كامل.

وفي وقت لاحق، أمس، أعلن بومبيو أن لدى الولايات المتحدة «أدلة مهمة» على أن مختبراً صينياً في مدينة ووهان هو مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ولكنها غير متأكدة من ذلك. ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين المتناقضة في هذا الشأن، أكد بومبيو أن ليس هناك عدم انسجام، وقال: «ليس لدينا أي (إثبات) يقين، و(لكن) هناك أدلة مهمة على أن هذا جاء من المختبر». وتابع: التصريحان صحيحان. (وكالات)