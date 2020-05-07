فنانو الإمارات يكسبون الرهان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها العالم في التصدي لجائحة «كورونا»، التي تسببت بإيقاف الكثير من الأشكال والأعمال الحياتية؛ يكسب فنانو الإمارات، وكما عودونا دائماً، الرهان، ويقدمون للمشاهد مائدة فنية متنوعة الأصناف، ثرية بالمضمون تحمل البصمة الإماراتية في إطار درامي يسمو بالذائقة الفنية.

كل الشكر لمؤسساتنا الإعلامية المحلية، ود.سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، على ثقته ورهانه بالإنتاج المحلي، وتبني الشركة أربعة أعمال درامية من أصل خمسة تقدم للمشاهدين في رمضان هذا العام، ما ساهم في إثراء التنوع وإتاحة الفرص أمام الفنان الإماراتي لتقديم موهبته، وإثبات جدارته، ووجوده من خلال الدراما.

ومما لا يخفى على المتابع والمشاهد لهذه الأعمال الفنية تنوع قوالبها الدرامية، والفكرية، ومشاركة عدد كبير من الفنانين الإماراتيين المخضرمين والشباب الذين تناقلوا الخبرات فيما بينهم، وكانوا وراء الصناعة الفنية الممتعة، والمتقنة في آن واحد.

أسماء، ونجوم عادت للشاشة الفضية بعد انقطاع عنها بسبب الظروف كالفنانين محمد سعيد السلطي، وعبدالله صالح، ومنصور الفيلي، وعبدالرحمن الزرعوني، وعبدالله الجنيبي، وعائشة عبدالرحمن، وهدى الغانم، وغيرهم من الأسماء العديدة التي سطرت منجزاتها الفنية طوال أعوام مضت تاريخ الدراما الإماراتية.

لفتة بارزة قدمها العديد من الفنانين الإماراتيين من خلال تجسيدهم للشخصيات الدرامية في المسلسلات المتنوعة تنم عن موهبة، وتمكّن، وجدارة في إيصال الحس الدرامي للمشاهد. ومن ذلك تجسيد الفنان علي جمال شخصية سرور في مسلسل «الشهد المر» الذي أثبت من خلالها جدارته، وحرفيته، ما يكشف للمتلقي عن تمتعه بموهبة فذة، وحس منسجم، ومبهر.

هذا التنوع في الكم والمضمون ساهم بشكل كبير ومباشر في دعم المنظومة الفنية للدراما الإماراتية، وأتاح الفرصة للعديد من الوجوه الشابة التي تعد من أبرز المكاسب الفنية لهذا العام لشق طريقها، وإبراز مواهبها للمشاهد، ومنهم ياسر النيادي، وعمر الملا، وإبراهيم القحومي، ومحمد جمعة، ومحمد اسحاق، وعبدالله العلي.

أشكر مؤسساتنا الإعلامية والمنتجين المحليين الذين تصدوا لهذا الإنتاج، وكانوا عند الوعد. تحية حب وإجلال رافعاً بها القبعة لكل فنان في الساحة الإماراتية ساهم بفنه، وخبرته، ممثلاً كان، أو مخرجاً، أو كاتباً، أسعدكم الله كما أسعدتمونا في ظل جائحة «كورونا».