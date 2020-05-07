سلالة شديدة العدوى تتطور عـن «كوفيـد-19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد باحثون من مختبر ألاموس الأمريكي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يبدو أنها أكثر عدوى من السلالات التي انتشرت في الأيام الأولى لوباء كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، وقد تم رصدها مبكراً في أوروبا ونيويورك.

وتنتشر السلالة الجديدة، التي أطلق عليها اسم «سبايك D614G»، في أوروبا منذ منتصف فبراير على الأقل، وانتشرت لتصبح الشكل السائد خلال شهر مارس. وتوصف بأنها أكثر عدوى بكثير من السلالة الأصلية التي ظهرت في ووهان، لأسباب غير معروفة حتى الآن. وحسب صحيفة «لوس أنجلس تايمز» فقد أوضح الخبراء، في تقريرهم، أن السلالة الجديدة انتقلت بسرعة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ثم أصبحت سائدة في جميع أنحاء العالم، منذ منتصف مارس، ما يوحي بأنها أخطر من أسلافها وأكثر عدوى.

واعتمد البحث إلى حد كبير على التسلسل الجيني للسلالات الأولى للفيروس، فبالإضافة إلى «كونها سريعة العدوى، السلالة الجديدة قد تجعل من أصيبوا بها عرضة لعدوى ثانية»، حسب تقرير الباحثين الذي نشر أولاً في موقع BioRxiv المعني بالدراسات الجديدة.

واستند التقرير إلى تحليل حسابي لأكثر من ستة آلاف تسلسل لفيروس كورونا تم جمعها من أنحاء العالم، بواسطة «المبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا»، وهي منظمة مشتركة بين القطاعين العام والخاص في ألمانيا. وبعد بحث دقيق وجد التحليل أن النسخة الجديدة تتحول بسرعة لتصبح سائدة ومهيمنة. وحدد فريق لوس ألاموس، بمساعدة علماء في جامعة ديوك وجامعة شيفيلد في إنجلترا، 14 طفرة في جينوم الفيروس المكون من 30 ألف زوج من الحمض النووي RNA.

لكن مؤلفي التقرير ركزوا على طفرة تسمى D614G، وهي المسؤولة عن التغيير في البروتين السطحي للفيروس المسمى Spike.

وقال ديفيد مونتيفيوري، وهو عالم بجامعة ديوك، إن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يوثق لطفرة في الفيروس التاجي، يبدو أنها تجعله أكثر عدوى.

وأينما ظهرت السلالة الجديدة، فإنها سرعان ما تصيب عدداً مهولاً من الناس، مقارنة بالسلالات السابقة التي خرجت من ووهان بالصين، وهذا ما قد يفسر الضرر الكبير الذي ألحقه الفيروس خصوصاً بإيطاليا وولاية نيويورك.

ورجح مونتيفيوري، الذي عمل على لقاح فيروس نقص المناعة البشرية لمدة 30 عاماً، أن يكون سبب العدوى العنيفة في السلالة الجديدة، هو قدرتها على التخفي والتهرب من الجهاز المناعي، «إنها مسألة افتراضية. لكننا ننظر إليها بمنتهى الجدية»، يضيف العالم.

وقال معدو التقرير إنهم شعروا «بالحاجة الملحة إلى الإنذار المبكر» حتى تكون اللقاحات والأدوية قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، فعّالة ضد السلالة المتحورة. (وكالات)