بالأغلبية..البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة الكاظمي

بغداد/علي جواد/الخليج 365

صّوت البرلمان العراقي، فجر الخميس، بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن البرلمان صوت بشكل إنفرادي على 15 وزيرا بحكومة الكاظمي وهم الفريق الركن جمعة عناد وزيرًا للدفاع، والفريق أول ركن عثمان الغانمي للداخلية.

وصوت كذلك لصالح أركان شهاب، وزيرًا للاتصالات، وعدنان درجال، للرياضة والشباب، ومنهل عزيز للصناعة، وعلي علاوي للصحة، وناصر حسين، للنقل، وماجد مهدي للكهرباء.

وكذلك نازين محمد للإعمار والإسكان، ونبيل الصاحب للتعليم، ونجم بتال للتخطيط، وحميد مخلف للتربية، وعادل حاوش وزيرا للعمل، وعلى عبد الأمير للمالية، ومهدي رشيد للموارد المائية.

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ورفض البرلمان منح الثقة لوزراء التجارة، نوار نصيف، والعدل، خالد شنواني، والثقافة هشام داوود، والهجرة ثناء الحكمت، والزراعة محمد كريم، كما تم الإبقاء على وزارتي النفط والخارجية من دون مرشحين لحين إجراء توافقات سياسية.

وانطلقت جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي في البرلمان في وقت سابق الأربعاء، بحضور 255 نائبا للتصويت.

وكان آخر موعد أمام الكاظمي للتصويت على منح الثقة لحكومته هو الـ9 من آيار/مايو الجاري.

وبذلك سيخلف الكاظمي حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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