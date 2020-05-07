السودان.. منظمة تركية توزع وجبات إفطار وسلال رمضانية بالخرطوم

الخرطوم / الاناضول

وزعت منظمة خيرية تركية 1500 سلة رمضانية في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى جانب تقديم 2000 وجبة إفطار يوميا للمحتاجين هناك.

وقال مدير منظمة "الرباط" التركية، يوسف دومان، في تصريح للأناضول: "المنظمة قدمت 1500 سلة غذائية للمحتاجين في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان) منذ بداية رمضان".

وأضاف: "نوزع يوميا 1500 وجبة إفطار في مستشفيات الخرطوم و500 على الفقراء وللطلاب" .

وبدأت منظمة الرباط التركية نشاطها في السودان، في عام 2009، ببناء دار للأيتام بمدينة نيالا (غرب)، قبل أن تتوسع مجالات عملها.

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وتنشط عدة منظمات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، أبرزها وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع الحزب خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2017. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.