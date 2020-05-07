تحالف سُني يعلق حضوره جلسة التصويت على حكومة الكاظمي بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

علّق "تحالف المحافظات المحررة من داعش"، الأربعاء، حضوره إلى قاعة البرلمان العراقي قبيل الدعوة إلى عقد جلسة رسمية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

ويمتلك تحالف المحافظات المحررة 21 مقعدا من أصل 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

ووصل الكاظمي وأعضاء كابينته الوزارية إلى البرلمان العراقي مساء اليوم تمهيدا لتصويت البرلمان على منح حكومته الثقة.

وقالت ناهدة الدايني، عضو التحالف للأناضول: "نتواجد نحن نواب تحالف المحافظات المحررة في كافيتريا البرلمان، ولم ندخل قاعة المجلس المخصصة للتصويت على حكومة الكاظمي".

وأوضحت الدايني: "هناك مؤامرة على تحالف المحافظات المحررة من خلال إسقاط مرشحنا لوزارة التجارة نوار الجبوري"، مشيرة الى أن "التحالف لن يشارك في الجلسة حتى يضمن استحقاقات المحافظات المحررة".

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من جهته، قال الكاظمي إن مرشحي الوزارات في حكومته تم اختيارهم على أسس مهنية.

وأضاف، في تغريده عبر "تويتر": "قدمت تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقر عليها".

وأوضح: "لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على أسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، وسيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.‎

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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