اليمن.. مقتل وجرح 506 مدنيين في الربع الأول من 2020

اليمن / الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، مقتل وجرح 506 مدنيين في اليمن، خلال الربع الأول من العام 2020.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.
ولفت التقرير إلى أن "الخسائر المدنية في اليمن زادت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020، حيث تم رصد مقتل 195، بينهم 66 طفلا و29 امرأة".
وأشار إلى جرح 311 مدنيا خلال الفترة ذاتها، بينهم 90 طفلا و33 امرأة".
وأضاف التقرير أن "هذه الخسائر المدنية تزيد بحوالي 8 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من العام 2019، عندما تم رصد مقتل وجرح 467 مدنيا".
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وخلق القتال المشتعل باليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات قرابة 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات، وفق تقديرات أممية.
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