ارتفاع ضحايا قصف لحفتر لطرابلس.. مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات

وليد عبد الله/ الخليج 365 ضحايا

ارتفع عدد الضحايا من المدنيين جراء قصف شنته مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على منطقة أبو سليم، جنوبي العاصمة طرابلس الليبية (غرب)، إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وقال المجلس البلدي أبو سليم، في بيان على صفحته بـ"فيسبوك"، إن الأحياء السكنية الآمنة في البلدية تعرضت للقصف العشوائي من مليشيا الجنرال الانقلابي حفتر.

وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين بجروح، إضافة إلى إلحاق دمار بممتلكات خاصة وعامة.

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وكان أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، صرح للأناضول، الأربعاء، بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 8 آخرين في هذا القصف.

كما قتل 3 مدنيين وأصيب 19 آخرون، في وقت سابق، جراء قذائف صاروخية استهدفت بها مليشيا حفتر طريقا شرقي طرابلس، وفق مراسل الخليج 365.

ورغم خسارتها في معظم محاور القتال بطرابلس، إلا أن ميليشيا حفتر لا تزال تستهدف الأحياء السكنية، ما يوقع ضحايا بين المدنيين.

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، تشن هذه المليشيا، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.