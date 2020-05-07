قناة عبرية تكشف هوية وسيط سويسري بصفقة تبادل محتملة مع حماس

زين خليل / الخليج 365

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، هوية وسيط سويسري في صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفادت القناة بأن رونالد ستيننجر مبعوث سويسرا للشرق الأوسط هو أحد الفاعلين في الوساطة بين إسرائيل و"حماس".

وأوضحت أن ستيننجر يقوم منذ سنوات بنقل الرسائل بين الطرفين في محاولة لإحداث اختراقة في صفقة محتملة.

ولفتت إلى أن المبعوث السويسري سبق أن التقى قادة في "حماس" بالقطاع، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة عن وزارة الخارجية السويسرية قولها: "تسمح لنا علاقاتنا وسياستنا بنقل الرسائل بين الطرفين".

Advertisements

والأربعاء، كشف تقرير لمجلة "دي تسايت" الألمانية عن سعي عدة وسطاء لإتمام الصفقة، بما في ذلك من ألمانيا وسويسرا ومصر.

وحسب "كان"، فإن ألمانيا عادت للعب دور الوسيط بشكل فاعل منذ زيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لها في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعارض وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير المواصلات الإسرائيلي من حزب "يمينا" اليميني المتشدد بتسالئيل سموتريتش أية صفقة تبادل مع "حماس"، تشمل إطلاق سراح فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات ضدها.

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، موافقته، الشهر الماضي، على إجراء مفاوضات، من خلال وسطاء لإتمام صفقة التبادل.

وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، بينهما جنديان، منذ الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

وتطالب "حماس" بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.