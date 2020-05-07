العراق تجلي 138 مواطنا كانوا عالقين بمطار إسنطبول

بغداد/ علي جواد

أعلنت الخارجية العراقية، الأربعاء، إجلاء 138 مواطنا كانوا عالقين في مطار إسطنبول بتركيا، بعد توقف الرحلات الجوية، إثر تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، إن "رحلة استثنائية أجلت اليوم 138 عراقيًا كانوا عالقين في مطار إسطنبول بسبب الحظر والإغلاق".

وأجلت بغداد أول أبريل/ نيسان الماضي، 186 عالقًا من رعاياها في تركيا.

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وأجلى العراق، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، رعاياه العالقين في كل من الهند وروسيا ومصر والسعودية وماليزيا، ضمن خطة لإعادة كل العالقين بالخارج.

ووجد مواطنون من دول عديدة أنفسهم عالقين في دول أخرى، حين أجبر "كورونا" هذه الدول على إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران، ضمن تدابير أخرى تستهدف محاصرة الفيروس.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و793 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 262 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون و278 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.