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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مياه الأمطار تغمر «نفق الغروي» بخميس مشيط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة خميس مشيط مساء أمس الأربعاء في غرق العديد من الأنفاق ومنها نفق الغروي ونفق محطة النقل الجماعي، وتعطيل الحركة المرورية.
وغمرت مياه الأمطار عددًا من الشوارع والميادين، في المحافظة، فضلاً عن مداهمتها عددًا من المنازل.
وباشرت الفرق المختصة نفق الغروي في خميس مشيط، وتعمل حاليًا على سحب مياه الأمطار التي تراكمت فيه بالصهاريج، وكذلك سحب مركبتَيْن من داخله.
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