شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تشارك فى اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، التي انعقدت بتقنية الفيديو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع استعرض التقدم الحاصل في تنفيذ المحاور الأربعة للاتفاق وهي الدستوري والسياسي ومحور الدفاع والأمن، ومحور التنمية والمصالحة، ومحور العدالة والشؤون الإنسانية. وأكدت المنظمة بصفتها أحد الضامنين لاتفاق السلام والمصالحة وعضواً في لجنة متابعة الاتفاق دعمها لمالي، وأهمية الحفاظ على مسألة تنفيذ الاتفاق ضمن أوليات المجتمع الدولي.

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