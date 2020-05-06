الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - إصابات بينها خطيرة جراء انفجار في تل الهوى جنوب مدينة غزة أفادت وزارة الداخلية بقطاع غزة مساء الأربعاء، بوقوع انفجار في أرض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. وأضافت على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، أن الانفجار خلف إصابات، والجهات المختصة تتابع الحادث. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مواطنا أصيب بجراح خطيرة.

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