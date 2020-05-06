الإمارات تقهر 43 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نجح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية في منع نحو 43 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر أبريل/نيسان 2020.



تنوعت الهجمات بين برمجيات خبيثة 46% وعمليات بحث عن ثغرات أمنية %47 وهجمات التصيد الإلكتروني %7، كما عالج الفريق 197 حادثة سيبرانية، وفقا للعين.

جاء ذلك خلال نشرة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حول التقرير الشهري لمستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن شهر أبريل/نيسان 2020، وذلك على موقعها الإلكتروني.

واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآليaeCERT في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط.

يشار إلى أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية أطلقت مطلع العام الجاري البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني، أحد البرامج الأساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

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ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات وطنية على مستوى عالٍ من الكفاءة، في مجال حماية الفضاء السيبراني والتصدي للمخاطر ذات الصلة.

كما يهدف البرنامج أيضا إلى تطوير قدرات الشباب في مجال الأمن السيبراني، سواء المتخصصين منهم في هذا المجال أو العاملين في المجالات المتعلقة بتقنية المعلومات والحاسب الآلي أو الطلاب والهواة.

وذلك يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحوادث السيبرانية ودعم البحث والابتكار، إضافة إلى تأمين البنية التحتية الرقمية للإمارات.

ويعتمد البرنامج الوطني لبناء القدرات في الأمن السيبراني في تحقيق أهدافه على 4 محاور، تشمل: الإطار الإرشادي للكفاءات والدعم الأكاديمي والدورات التدريبية والفعاليات.

ويعمل الإطار الإرشادي للكفاءات على تحديد الوظائف المتعلقة بالأمن السيبراني والمهام المنوطة بها والمعلومات والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في هذه الوظائف.

كما يحدد هذا الإطار الدورات التدريبية التي يمكن تقديمها للعاملين في وظائف الأمن السيبراني والوظائف الأخرى ذات العلاقة لتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم.

كما يهدف إطار الكفاءات إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال مساعدة الجامعات على تطوير برامجها التعليمية، بما تلبي متطلبات سوق العمل.