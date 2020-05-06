برنامج مالك بالطويلة يحقق نجاحًا لافتًا

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حقق برنامج المذيع السعودي مالك الروقي (مالك بالطويلة) مشاهدات عالية وحصل على تعليقات واسعة.

برنامج مالك بالطويلة هو ‏برنامج تثقيفي منوع، يسلط الضوء في 7 دقائق على شخصيات أثرت في البشرية، وقصص ملهمة وفريدة، وأحداث تاريخية مرت لا يعلم عنها الكثير.

وعرض هذا العام عدة حلقات مهمة كحلقة الوزير الراحل عبدالله الطريقي أول وزير نفط سعودي، وحلقة الشاعر السعودي خلف بن هذال العتيبي إحدى رموز الشعر الشعبي في المملكة العربية السعودية.

وتعرض الحلقات بأسلوب مبسط وعرض معلومات بطريقة سلسلة وشيقة وبحلقة لاتتجاوز الـ 10 دقائق، وهنا فكرة البرنامج والتي أتت من اسمه (مالك بالطويلة) وهي عندما لا نريد الاستفاضة في الكلام عن موضوعٍ ما لنقتصر على المختصر المفيد، نقول عادةً: "مالَك بالطويلة"!

البرنامج من تقديم وإعداد المذيع مالك الروقي، وإخراج عبادة الحمامي وإشراف رئيس تحرير برامج الأخبار في‪ MBC ‬مساعد الثبيتي‪.‬