مصر تعلن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن المصابين الجدد بينهم أجنبي. وأضاف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء بلغ 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 469 حالة وفاة.
وأضاف مجاهد أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".
وخففت مصر القيود، المفروضة للحد من تفشي الفيروس، خلال شهر رمضان وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها وقلصت مدة حظر التجول.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن البلاد ستبدأ في العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بعد رمضان.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد -اعداد أحمد حسن - تحرير حسن عمار)
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