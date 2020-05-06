الجيش العراقي: سقوط صواريخ قرب مطار بغداد ولا إصابات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لمطار بغداد الدولي

وأفاد الجيش العراقي في بيان بأنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد، وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

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وبحسب وكالة "رويترز"، لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.