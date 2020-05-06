الجيش العراقي: سقوط صواريخ قرب مطار بغداد ولا إصابات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لمطار بغداد الدولي قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز "كاتيوشا" سقطت في محيط مطار بغداد الدولي اليوم الأربعاء.
وأفاد الجيش العراقي في بيان بأنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد، وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
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وبحسب وكالة "رويترز"، لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
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