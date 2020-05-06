شكرا لقرائتكم خبر عن تزدحم بها الأرض.. 5 مطارات عالمية تملؤها الطائرات بسبب كورونا × صور من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، 5 صور من مطارات عالمية مختلفة، التقطتها القمر الصناعى الإماراتي خليفة سات، والتي تشهد اكتظاظها بالطائرات بسبب وقف الطيران في دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

نشر مركز محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع تويتر، صور من الفضاء لمطارات العالم ، وعلق قائلاً:" اليوم تزدحم بها الأرض.. قريباً ستزدحم بها السماء ؟، التقط القمر الاصطناعي خليفة سات هذه الصور أثناء فترة تعليق حركة الطائرات المؤقتة، ما بين مارس وأبريل، في إطار الجهود التي تُبذل للتصدي لفيروس كورونا المستجد".









وضمت الصور مطار دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومطار لوس أنجلوس بمدينة شنغهاي بالصين، و مطار العاصمة الفرنسية باريس ومطار بكين بدولة الصين.

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يشار أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت أول قمر صناعى "خليفة سات" عام 2018، المتحدة من اليابان، القمر الصناعى "خليفة سات"، الذى حمله الصاروخ اليابانى (H-IIA) ويعتبر الأول الذى صنع بأيدٍ إماراتية واستغرق تصنيع القمر الصناعى 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعى تم تطويره داخل الغرف النظيفة فى مختبرات تقنيات الفضاء فى مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع.

وكان الهدف من إطلاقه تقديم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية فى قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.