شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله الثانى: الأردن قدم نموذجا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، إن بلاده قدمت نموذجا فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية، بما يضمن عدم وجود أي خطأ يعيدنا إلى الوراء.

وأضاف الملك عبد الله- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنى، اليوم الأربعاء- إلى أهمية وضع خطة بديلة لأي توجه، بما يسهم في طرح الخيارات المناسبة لأي قرار ..مشددا على ضرورة الاستعداد لإجراءات التعامل مع عطلة عيد الفطر السعيد، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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وأكد ضرورة النظر في خيارات قليلة التكلفة لتصنيع وحدات عناية مركزة متنقلة بما يلبي الحاجة المحلية، لافتاً إلى أن هناك جهوداً تبذل لتأمين أجهزة تنفس من عدد من الدول.

من جهته ، قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة عملت على تخفيف إجراءات الحظر في مختلف المحافظات، بناء على عدم تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد داخل المملكة لثمانية أيام على التوالي، حيث سمحت للمركبات الخاصة بالتحرك بغض النظر عن أرقامها اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وكشف الرزاز أن الحكومة تدرس خلال الفترة المقبلة الفتح التدريجي للمحافظات داخل الأقاليم، بحيث تكون المحافظات داخل كل إقليم من الأقاليم الثلاثة منفتحة على بعضها البعض ومنعزلة على المحافظات الأخرى، وذلك بناء على مستجدات الحالة الوبائية في المملكة وتوصيات الفرق المعنية.