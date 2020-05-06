الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق بلدة لبنانية حدودية

بيروت/ ريا شرتوني / الخليج 365
أطلق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قنابل ضوئية فوق بلدة لبنانية حدودية يحتلها.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أطلق جيش الاحتلال 3 قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة.
وأضافت الوكالة أن إطلاق القنابل تزامن مع تحليق طائرة استطلاع من دون طيار بأجواء المنطقة، دون تقديم تفاصيل أخرى.
ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 19:30 (ت.غ) أي توضيح بشأن ما يجري في بلدة الغجر.
والشهر الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية فوق أجزاء من الحدود اللبنانية الجنوبية.
ولاحقا، زعم أن الأمر يتعلق بإحباط محاولة تسلل من أشخاص إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأراضي اللبنانية.
ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.
وخلال العام الجاري، تشهد الحدود بين البلدين هدوءًا نسبيًا مقارنة مع الأعوام السابقة.
وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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