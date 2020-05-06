ليبيا.. مقتل مدنيين اثنين بقذائف مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

قتل مدنيان وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، جراء قصف مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لمنطقة أبو سليم، جنوبي طرابلس، وفق مصدر طبي.

وفي تصريح للأناضول، قال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية: "منطقة أبو سليم تعرضت لقصف صاروخي، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 8 آخرين".

فيما أفاد مراسل الخليج 365، بأن منطقة أبوسليم (أكبر أحياء طرابلس السكنية) تعرضت لقصف عنيف، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان.

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وفي وقت سابق، قتل 3 مدنيين وأصيب 19 آخرون، جراء قذائف صاروخية استهدفت طريقا شرقي العاصمة الليبية طرابلس، من قبل ميليشيا حفتر، وفق ذات المصدر.



ورغم خسارتها في معظم محاور القتال في طرابلس، إلا أن ميليشيا حفتر لا تزال تستهدف الأحياء السكنية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا بصفوفهم بين قتلى ومصابين.



يأتي ذلك في وقت تتكبد فيه الميليشيا خسائر فادحة، آخرها تدمير آليات مسلحة تابعة لها، في ضربات جوية متواترة استهدفت، قبل ساعات، قاعدة الوطية الجوية، مقر تمركزاتها، من قبل القوات الحكومية.

وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

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