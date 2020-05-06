وفيات كورونا.. 11 بالإمارات واثنتان بالمغرب

أبوظبي - الرباط / الخليج 365

أعلنت الإمارات، مساء الأربعاء، تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد المغرب حالتي وفاة جراء الفيروس.

ففي الإمارات، قالت المتحدثة الحكومية آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 11 وفاة من جنسيات مختلفة، و546 إصابة جراء الفيروس، بجانب 206 حالات شفاء.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 15 ألفا و738؛ بينهم 157 وفاة، و3 آلاف و359 حالة شفاء.

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وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة و189 إصابة و179 حالة شفاء.

وقال اليوبي، في تصريح صحفي، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 5 آلاف و408؛ بينها 183 وفاة وألفان و17 حالة تعاف.

وأصاب "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و798 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 262 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون و279 ألفًا، بحسب موقع "worldometer"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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