اليمن.. "الهلال الأحمر التركي" يوزع 3400 سلة غذائية

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الأربعاء، 3 آلاف و400 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في 3 محافظات يمنية.

يأتي ذلك في إطار حملتين تستهدفان توزيع نحو 14 ألف سلة، حسب رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن، مصطفى آيدين.

والإثنين، أطلق الهلال الأحمر التركي، حملة لتوزيع 5 آلاف سلة غذائية على النازحين والأسر المحتاجة في اليمن، بعد 6 أيام من حملة مماثلة لتوزيع نحو 9 آلاف سلة.

وقال رئيس البعثة مصطفى آيدين للأناضول، إن جمعيته "وزعت اليوم 3 آلاف و400 سلة على الأسر الفقيرة والمحتاجين والمرضى في محافظات لحج وأبين (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)".

وأضاف: "وزعنا ألفا و 400 سلة في الحوطة عاصمة محافظة لحج، وألف سلة على مرضى السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة في أبين، ومثلها على الفقراء وفئة المهمشين في تعز".

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وأشار أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توزيع سلال غذائية في عدد من المحافظات الأخرى، ومنها محافظة المحويت (شمال)، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.



ولفت أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية، خاصة في شهر رمضان.



ودأبت الجمعيو التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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