العراق تعيد فتح أول معبر مع إيران أغلقته منذ "كورونا"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قررت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأربعاء، إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران، ليومين أسبوعيا، أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال عمر الوائلي، رئيس الهيئة، في بيان، إنه "تقرر السماح بالتبادل التجاري بين العراق وإيران عبر منفذ زرباطية الحدودي وبواقع دخول 250 إرسالية (شاحنة) كل يومين".

وأوضح أن فتح المعبر سيكون لمدة "يومين في الأسبوع (دون تحديد) بهدف تأمين المواد الغذائية والزراعية في الأسواق المحلية، والمحافظة على استقرار الأسعار".

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وشدد على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة عقب إعادة الفتح، مع استمرار منع دخول المسافرين.

وفي 8 مارس/آذار الماضي، قررت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إغلاق 5 معابر برية مع إيران هي الشلامجة (البصرة)، والشيب (ميسان)، وزرباطية (واسط)، والمنذرية، ومندلي (ديالى)، أمام حركة التبادل التجاري مع ايران، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكانت إيران، وفق تقارير صحفية سابقة، أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا للفيروس، ما اضطر دولا لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير شملت منع السفر وغلق المعابر.

ووصلت إصابات العراق، مساء الأربعاء، بكورونا إلى 2470، بينها 102 وفاة، و1602 حالة شفاء، حسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.