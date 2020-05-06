الأردن يُدين قرار إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أدان الأردن، الأربعاء، إعلان إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وفي وقت سابق الأربعاء، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة.



ونقل البيان عن الفايز تأكيده إدانة هذا الإعلان، و"رفض الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".

Advertisements

واعتبر أنها "خطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل".

وحذرت الخارجية الأردنية من تبعات هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد للحؤول دون تنفيذها أو تنفيذ غيرها من مخططات الاستيطان والضم.

وجددت الوزارة، في ختام البيان، التأكيد على أن سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع.

وبالأشهر الأخيرة، صعّدت الحكومة الإسرائيلية من وتيرة عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويأتي التصعيد في وقت تخطط فيه إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، بدءا من شهر يوليو/ تموز المقبل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.