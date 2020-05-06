إصابات جراء انفجار "غامض" بمدينة غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، عن وقوع إصابات إثر انفجار وقع في إحدى الأراضي بالقطاع.

وقالت الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "وقوع انفجار في أرض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة مساء اليوم خلّف إصابات، والجهات المختصة تتابع الحادث".

ولم توضح الوزارة طبيعة الانفجار وعدد الإصابات.

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