إصابات جراء انفجار "غامض" بمدينة غزة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأربعاء، عن وقوع إصابات إثر انفجار وقع في إحدى الأراضي بالقطاع.
وقالت الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "وقوع انفجار في أرض بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة مساء اليوم خلّف إصابات، والجهات المختصة تتابع الحادث".
ولم توضح الوزارة طبيعة الانفجار وعدد الإصابات.
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