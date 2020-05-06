"الفاو" تبدأ إنشاء أول مزرعة أسماك في غزة‎

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأربعاء، بدء أعمال إنشاء أول مزرعة أقفاص بحرية للإنتاج السمكي في قطاع غزّة.

وقالت المنظمة في بيان: "شهد صيادو قطاع غزّة بداية العمل لإنشاء أول مزرعة أقفاص بحرية للإنتاج السمكي في غزّة".

وأضافت: "هذه الأقفاص البحرية هي الأولى من نوعها في غزّة، تأتي كجزء من الدّعم المقدم من المنظمة".

وأشارت إلى أن هذا المشروع "بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية"، دون تفاصيل عن قيمة التمويل.

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وأوضحت أن "المزرعة ستتم إدارتها باعتبارها استثمارا اقتصاديا اجتماعيًا مملوكًا لنقابة الصيادين"، متوقعة أن "تنتج الأقفاص نحو 150 طنًا من سمك الدنيس البحري سنويًا".

ومن المتوقع زيادة توفير الأسماك في سوق غزّة والحفاظ على أسعار معقولة له بالسوق المحلي، ونمو الصادرات بقطاع الإنتاج السمكي، بمجرد أن يبدأ إنتاج مزارع الأقفاص، بحسب المنظمة.

وتقول نقابة الصيادين في غزة إن مهنة الصيد تراجعت بشكل غير مسبوق، نتيجة لانخفاض حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

كما أن نحو 4 آلاف صياد في القطاع يعيلون أكثر من 50 ألف فرد يعملون بشكل شبه يومي على صيد الأسماك، بحسب النقابة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.