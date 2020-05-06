شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وفاة مواطنين إثر أعمال حفر وصيانة الآبار في الرس وبريدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرف الدفاع المدني بمنطقة القصيم، فجر اليوم الأربعاء، حادثين متفرقين في محافظة الرس ومدينة بريدة، أسفرا عن وفاة مواطنين نتيجة أعمال الحفر والصيانة في الآبار.

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وأوضح المتحدث الإعلامي إبراهيم أبا الخيل أنه تمت مباشرة موقع الحادثين، وإخراج المواطن الذي سقط في بئر الرس متوفى، كما تم إخراج الآخر متوفى بعد انهيار البئر فوقه في بريدة.

وكان مواطن أربعيني سقط في بئر تقع بمزرعة في هجرة الديرية بمركز قصر ابن عقيل التابع للرس، حيث يقدّر عمق البئر بـ20م وارتفاع المياه بـ 5 أمتار، بينما انهارت بئر بعمق 6 أمتار وتقع بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي ببريدة على مواطن خمسيني.