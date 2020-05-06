شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لسيئون باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من جائحة كورونا، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، اليوم ، فى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية التى تم إرسالها لليمن، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته. هذا فى إطار المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لليمنوفق بيان صحفى.

واشتملت الدفعة الأولى التي تم تسليمها للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية، إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة المرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.



جانب من المساعدات الطبية السعودية لليمن

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وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 11.750 كرتون تمور للأسر المتضررة في عدد من المحافظات اليمنية، استفاد منها 11,750 أسرة. حيث جرى توزيع 1.625 كرتون تمور على الأسر النازحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، استفاد منها 1.625 أسرة، و3.125 على الأسر المتضررة والنازحة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء استفاد منه 3.125 فردًا، و3.875 كرتون تمور على الأسر النازحه والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.875 فردًا، و توزيع 3.125 كرتون تمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في منطقة الريان وماجاورها بمحافظة الجوف الكمية الموزعه استفاد منها 3125 أسرة. يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن .

ومن جهة أخرى واصل المملكة العربية السعودية لليوم الثاني عشر على التوالى توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث تم توزيع 1.734 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة بإقليم البنجاب، على 10.404 أفراد، منها 736 سلة غذائية تزن 24 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.416 فرداً، و 300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1.800فرد، و 119 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 714 فرداً، و300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1.800 فرد، و 279 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1.674 فردًا. يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.