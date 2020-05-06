شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين قرار إسرائيل ببناء 700 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأردن قرار إسرائيل، ببناء 700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى الضفة الغربية المحتلة.

ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يحاول إبرام اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، بدء مناقشات في الحكومة فى 1 يوليو بشأن إعلان سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية فى الضفة الغربية.

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وقال مكتب وزير الدفاع نفتالى بينيت فى بيان إنه تمت الموافقة على أعمال البناء الجديدة بمستوطنة إفرات على أرض يمكن أن تستوعب "نحو 7 آلاف وحدة سكنية".

وكتب بينيت، وهو قومى متدين من أعضاء حكومة تصريف الأعمال التى يرأسها نتنياهو، على تويتر "يجب ألا يتوقف زخم البناء فى البلاد ولو لثانية واحدة".