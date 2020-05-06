شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يوجه ببسط هيبة الدولة فى جنوب دارفور إثر صراع قبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة فى جنوب دارفور بما يضمن عدم تكرار الاعتداءات، التى وقعت أمس وسقط فيها ضحايا.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن حمدوك أجرى اتصالا هاتفيا بوالي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد، للاطمئنان على أحوال الولاية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها أمس.

وقدم والي ولاية جنوب دارفور خلال الاتصال تقريراً مفصلاً عن الأوضاع في الولاية، والتي تبين من خلالها أن الصراع الذي نشب بين بعض المكونات السكانية والقبلية في الولاية راح ضحيته ثلاثين شخصاً، وأكد الوالي هدوء الأحوال حالياً وعودة الحياة لطبيعتها.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء السوداني أسفه على مآلات هذا الصراع، لافتا إلى أن الضحايا هم أبناء الوطن الواحد.

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