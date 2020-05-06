شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمينة بالقاهرة: نتواصل مع حكومتنا لحل أزمة 3500 عالق بمصر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت السفارة اليمنية حيثيات أزمة العالقين اليمنيين فى مصر، والتى دفعت عددا من هؤلاء الراغبين فى العودة لوطنهم للاعتصام اليوم أمام مقر السفارة بالقاهرة، للمطالبة بحلول عاجلة لأزمتهم.

وقال بليغ المخلفاى المستشار الإعلامى بالسفارة اليمينة إن عدد العالقين فى مصر حوالى 3500 مواطن يمنى تعذرت سبل عودتهم لليمن بسبب أزمة كورونا التى حلت بالعالم، وعدد قليل منهم هم من شاركوا فى الاعتصام أمام السفارة اليوم.

أضاف المخلفاى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فور حدوث هذا عقدت لجنة الطوارئ بالسفارة اجتماعا اليوم بحضور ممثلين عن العالقين وأطلعناهم على الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن أزمتهم، كما أبلغناهم أن مثل هذه التجمعات مرفوضة تنفيذا لتعليمات وإجراءات التباعد الاجتماعى ومنع التجماعات منعا لانتشار فيروس كورونا، موضحا أن عودة هؤلاء تتطلب تجهيز أماكن لهم للحجر الصحى باليمن، وأيضا أجهزة الفحص اللازمة بالمطارات وهى الإجراءات الملزمة من قبل منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بعودة العالقين، وجارى تواصل السفارة اليمينة مع الحكومة ممثلة فى الخارجية اليمينة لتجهيز هذه الترتيبات ثم سيتم التواصل مع الجهات المعنية من الجانب المصرى لترتيب هذه الرحلات وإعادة العالقين فى أقرب وقت ممكن.



بليغ المخلفاى المستشار الإعلامى بسفارة اليمن فى القاهرة

وعن الإجراءات التى قامت بها السفارة حيال هؤلاء العالقين طوال فترة الأزمة، قال المخلفاى تواصلنا مع رجال الأعمال اليمنيين وتم توزيع 7000 سلة غذائية خلال شهر رمضان على الأسر اليمينة العالقة، بالإضافة لتقديم كافة الخدمات القنصلية مجانا لأبناء الجالية.

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أضاف المخلقاى فى تصريحاته، بخصوص إصابات كورونا بين أبناء الجالية فلم تسجل إلا إصابة واحدة منذ حوالى 3 أسابيع كانت لمريض بالسرطان وتوفى، وجميع الحالات المشتبة بها سجلت نتائج سلبية لمرض كورونا .



عالقون يمنيو أمام مقر السفارة اليوم

أضاف أن اليمنيين هم جزء من النسيج على أرض مصر واليمينون حريصون على اتباع كافة الإرشادات والتعليمات التى تصدرها الحكومة المصرية والملحقية البية بسفاراتنا على تواصل مستمر بالجهات الصحية المعنية بمتابعة مستجدات كورونا أولا بأول وإبلاغهم بأى حالات مشتبه بها .



عدد من أبناء الجالية اليمنية فى مصر أثناء وقفة للمطالبة بالعودة لوطنهم