شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سبق: حمد بن جاسم حذف صورة تميم ووالده من حسابه الرسمى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكيدا للأنباء المتداولة فى أكثر من جهة إعلامية عربية وعالمية، على محاولة الانقلاب على الحكم فى قطر، حذف حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى السابق، صورة تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة من حسابه الرسمي بموقع تويتر، مما يؤكد وجود نزاعات داخلية بالدوحة، حسبما أكدت صحيفة سبق.

الخبر المنشور فى صحيفة سبق

صورة من خلفية الحساب الرسمى لحمد بن جاسم

Advertisements

الخطورة التى اتخذها حمد بن جاسم بحذف صورة أمير قطر ووالده من خلفية حسابه الشخصى على تويتر، جاءت فى الوقت الذي يحاول فيه الإعلام القطري نفي محاولة الإنقلاب ومحاولة تصويره أن الأمر مجرد شائعة، وفقا لسبق.

وشهدت الأنظمة في قطر انقلابات كبرى، ومنها عندما دخلت الأسرة الحاكمة الشيخة موزة كزوجة رابعة لحمد بن خليفة (والد تميم بن حمد)، لتكون المحرك الرئيسي في انقلابين، فلم تقنع بأن تكون مجرد زوجة لولي العهد، وأخذت تغذي أطماع زوجها وتشجعه على الانقلاب على أبيه، وانقلب الابن على أبيه بالفعل في 27 يوليو 1995.

وفي يونيو 2013، انقلب تميم على أبيه حمد، واستلم الحكم بطريقة ناعمة، حيث تمكن بمساعدة والدته، من تحقيق ما حققه والده من قبله، وبذات الطريقة، فبعد تلقي حمد الأخبار التي تشاع عن قرب الانقلاب، بادر إلى تسليم الحكم لولده تميم.