بومبيو: أمريكا تقدم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم 225 مليون دولار مساعدات طارئة لليمن لدعم برامج الغذاء. جاء هذا الإعلان فى الوقت الذى اضطرت فيه منظمات الإغاثة هناك لخفض عملياتها بسبب تدخل الحوثيين وتفشى فيروس كورونا المستجد.
وتابع بومبيو فى مؤتمر صحفى "هذه المساعدات ستقدم لعمليات الغذاء الطارئة لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى جنوب اليمن إضافة للعمليات فى شمال اليمن والتى اضطر برنامج الأغذية العالمى لخفضها فى وقت سابق من هذا الشهر بسبب التدخل المستمر للحوثيين المدعومين من إيران".
ويعانى اليمن بالفعل من أكبر أزمة إنسانية فى العالم بسبب الحرب بين التحالف الذى تقوده السعودية وحركة الحوثى التى أخرجت الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء أواخر عام 2014.
ويعتمد نحو 80 فى المئة من سكان اليمن، أو 24 مليون نسمة، على المساعدات ويواجه عشرة ملايين شخص خطر المجاعة. وباليمن رابع أعلى عدد من النازحين داخليا فى العالم والرعاية الصحة نادرة فى المناطق الريفية.
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