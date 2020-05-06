السلطات السودانية تؤكد الحرص على التواصل مع المؤسسات الإعلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الآلية الإعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية بالسودان (المشكَلة من مجلسى السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير)، حرصها على تمليك الحقائق والمعلومات وخلق قنوات تواصل مع القنوات التلفزيونية السودانية بغرض تمليك كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بسير وتنفيذ المصفوفة.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان اجتماع الآلية الإعلامية المشتركة الخاصة بمصفوفة المرحلة الانتقالية، بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الأربعاء، مع مديري القنوات التلفزيونية السودانية.

وأكد عضو الآلية الإعلامية المشتركة ماهر ابوالجوخ، في تصريح صحفي، أن الاجتماع استمع إلى عرض حول الإجراءات والخطوات المرتبطة بتنفيذ المصفوفة.

وأضاف ماهر أن الاجتماع تناول أداء المؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية والمعوقات التي تواجهها، موضحا أن الاجتماع لا يهدف إلى فرض توجهات محددة على القنوات التلفزيونية، ولكنه يأتي في إطار التشاور والتداول حول الآراء وتمليك المعلومات لهذه القنوات لتسهم في طرح المعلومات للرأي العام.

ولفت أبو الجوخ إلى أنه في إطار استكمال جهود الآلية الإعلامية المشتركة لتمليك المعلومات ستعقد الآلية اجتماعا في الأيام القادمة مع مديري الإذاعات العامة والخاصة بالبلاد لذات الهدف.

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