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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى فى يوم شهداء الصحافة: ركن أساسى فى نظامنا الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، بيوم شهداء الصحافة، مؤكدا على أهميتها وأولويتها فى الحريات العامة ودورها كركن أساسى فى النظام الديمقراطى.
وقال الحريرى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يمر يوم شهداء الصحافة هذه السنة في ظل ضغوط إضافية عليها بفعل الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مناسبة لنؤكد على أولويتها في حرياتنا العامة ودورها ركنًا أساسًا في نظامنا الديمقراطي".
سعد الحريرى
وفى سياق آخر أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، دعمه لدعوة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس، بالصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو.
وقال الحريرى عبر تويتر: "اضم صوتي إلى صوت سماحة إمام الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس بالدعوة لتلبية نداء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو كى يعين الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء على مواجهة جائحة داء كورونا 19.. والله دائما سميع مجيب".
وكان سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، استقبل كريس رامبلينج السفير البريطانى ببيروت، وبحث الثنائى الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونشر سعد الحريرى صورة للقائه السفير البريطانى عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق: "استقبال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينج، حيث تم عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين".
وقال رئيس الوزراء اللبنانى السابق، سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، وإسقاطها فى شكل شنيع، وحسب "إل بى سي" جمع لقاء فى بيت الوسط الرؤساء سعد الحريرى وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام.
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