جريمة مروعة ببغداد.. نحر 5 أفراد من أسرة واحدة

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفادت الشرطة العراقية، الأربعاء، بأن أسرة مكونة من 5 أفراد قتلوا نحراً على أيدي مجهولين، شرقي بغداد.

وقال أحمد خلف، وهو ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن "مجهولين أقدموا مساء اليوم على نحر عائلة مكونة من 5 أفراد هي سيدة وحماتها و3 من أبنائها بمنطقة البلديات شرقي بغداد".

وأوضح خلف أن "قوات الشرطة والجيش فرضت إجراءات أمنية مشددة في منطقة الجريمة".



Advertisements

وقال إن الجهات الأمنية "فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي أقدمت على قتل الأسرة بهذه الطريقة البشعة".



وتقول القيادات الأمنية في بغداد، إن الجرائم الجنائية انخفضت في عموم البلاد، إلى أدنى مستوى لها، وخصوصا بالعاصمة، بعد تطور أداء القوات الأمنية.

وتشهد بغداد هدوءاً أمنياً نسبياً مقارنة مع محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، التي شهدت على مدى الأسبوع الجاري تصعيداً بهجمات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.