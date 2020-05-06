إصابات كورونا.. 49 بالعراق وحالتان في الأردن

بغداد - عمان / الخليج 365
أعلن العراق، مساء الأربعاء، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما رصد الأردن حالتين مصابتين، حسب مصدرين رسميين.
في العراق، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 49 إصابة، و31 حالة شفاء دون وفيات.
وأوضحت أن مجموع الإصابات وصل إلى 2480، بينها 102 وفاة، و1602 حالة شفاء.
وفي الأردن، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إنه تم تسجيل حالتي إصابة بالفيروس، بجانب حالتين تماثلتا للشفاء.
وارتفع إجمالي إصابات الفيروس في الأردن إلى 473، وحالات الشفاء إلى 377، ولا تزال الوفيات 9، بحسب حساب وزارة الصحة عبر "تويتر".
وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و774 ألفا، توفي منهم نحو 261 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و273 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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