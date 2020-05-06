كورونا.. 17 وفاة في مصر و6 بالجزائر

القاهرة- الجزائر/ الخليج 365
سجلت مصر والجزائر، مساء الأربعاء، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا، حسب مصدريين رسميين.
في مصر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، وفاة 17، وإصابة 387، بينهم أجنبي، وشفاء 85، جراء فيروس كورونا.
وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، هو 7 آلاف و588 إصابة، منهم 469 وفاة، و1815 حالة تعاف.
وفي الجزائر، قال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 6 وفيات و159 إصابة و130 حالة شفاء.
وأوضح أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 4997، توفي منهم 476، وتعافى 2197.
وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 3 ملايين و774 ألفا، توفي منهم نحو 261 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و273 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.
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