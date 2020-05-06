المغرب.. البطالة تصعد إلى 10.5 بالمئة في الربع الأول

الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365

صعدت نسبة البطالة في السوق المغربية، إلى 10.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 9.1 بالمئة في الفترة المقابلة من 2019.

يأتي ذلك، بينما تأثر الاقتصاد المغربي بتفشي جائحة كورونا منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، وغلق قطاعات اقتصادية، كإحدى أدوات منع تفشي الفيروس.



وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 208 آلاف فرد في الربع الأول 2020 على أساس سنوي.



وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل بنهاية مارس/ آذار الماضي 1.292 مليون فرد، ارتفاعا من 1.084 مليون في الربع الأول 2019.



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وبلغت نسبة بطالة الإناث 14.3 بالمئة، في حين بلغت نسبة الذكور العاطلين عن العمل 9.3 بالمئة؛ وبقيت نسبة البطالة أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، بـ 17.8 بالمئة.



وبحسب تقرير المندوبية، فإن كل 6 عاطلين عن العمل من بين عشرة، لم يسبق لهم أن حصلوا على فرصة عمل.



وسجل معدل البطالة 26.8 بالمئة لدى الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما، مقابل 8.2 بالمئة بالنسبة للأشخاص بعمر 25 سنة فما فوق.



المندوبية أشارت إلى إن قطاع الفلاحة (الزراعة)، فقد 134 ألف فرصة عمل، والبناء والأشغال العمومية فقد ألف وظيفة، في حين خلق قطاع الصناعة 23 ألف فرصة عمل جديدة، وقطاع الخدمات 192 ألفا.

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