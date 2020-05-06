إعلام عبري: بومبيو يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

زين خليل/ الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة خاطفة هي الأولى له خارج بلاده بعد اندلاع أزمة كورونا.

وقالت القناة (13) الخاصة، الأربعاء، إن بومبيو سيصل الأسبوع المقبل إلى إسرائيل في زيارة خاطفة تستغرق أقل من 24 ساعة.

ونقلت القناة عن مصادر سياسية لم تسمها أن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض".

وستكون الزيارة هي الأولى التي يجريها مسؤول أجنبي إلى إسرائيل منذ بداية أزمة كورونا، كما ستكون الأولى لبومبيو نفسه خارج بلاده، وفق المصدر ذاته.

ولم تذكر القناة الإسرائيلية موعدا محدداً للزيارة، لكن صحيفة "معاريف" العبرية قالت إنها ستُجرى الأربعاء المقبل.

ولم يعلن بعد عن الهدف من زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في تعليق للقناة (13) "ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي حول رحلات وزير الخارجية بومبيو".

لكن من المتوقع أن يبحث بومبيو إمكانية إقدام إسرائيل على فرض سيادتها على غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن بلاده مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة.

وقال فريدمان في حديث مع صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن واشنطن "لا تخطط لفرض أي شروط جديدة على هذه الخطوة"، لكنه طالب باستكمال "العديد من العمليات قبلها".

وكان نتنياهو قد اتفق مع غانتس، أن تبدأ عملية الضم في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتعمل لجنة إسرائيلية-أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها إسرائيل في الضفة، والتي ستعترف الولايات المتحدة بضم تل أبيب لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.