كورونا.. 7 وفيات في 3 بلدان عربية

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت 3 دول عربية، هي السودان واليمن والصومال، الأربعاء، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس و74 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 852 حالة، من بينها 49 وفاة، و80 حالة تعافٍ.

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، تسجيل حالتي وفاة، و4 إصابات جديدة بالوباء.

Advertisements

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنه بذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 25 بينها 5 وفيات.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و38 إصابة بالفيروس.

وحسب بيان الوزارة، فإن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 873، منها 39 وفاة، و87 حالة تعافٍ.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 3 ملايين و756 ألفا، توفي منهم أكثر من 259 ألفا، وتعافى ما يزيد على مليون و258 ألفا، وفق موقع Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.