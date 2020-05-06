نقابة: خفر السواحل الليبي يحتجز 25 بحارا تونسيا

صفاقس (تونس)/ بسام بن ضو/ الخليج 365عبد الرزاق كريشان رئيس فرع اتحاد المزارعين بصفاقس للأناضول:

- تم اقتياد البحارة إلى ميناء الزاوية الليبية بدعوى اجتيازهم المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق

- مفاوضات يجريها محافظ صفاقس مع جميع الأطراف لتسوية الوضع بأقرب الآجال

- لم يتسن الحصول على تعقيب فوري حول تصريحات كريشان من السلطات الليبية المعنية



أعلنت نقابة تونسية، الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي احتجز 25 بحارا، معتبرا أنهم اجتازوا المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الخليج 365 عبد الرزاق كريشان، رئيس الاتحاد المحلي للزراعة والصيد البحري (فرع اتحاد المزارعين/ نقابة عمالية) بمحافظة صفاقس جنوبي تونس.

وقال كريشان إنّ "خفر السواحل الليبي أقدم، الثلاثاء، على احتجاز مركبيْ صيد تونسيين، واقتادهما إلى ميناء الزاوية (50 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس)، بدعوى اجتيازهما المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق".

وأضاف أن المركبين انطلقا من ميناء محافظة صفاقس، وعلى متنهما 25 بحارا.

وأشار كريشان إلى أن أحد ربّاني المركبين أكد له، في اتصال هاتفي، عدم اجتياز المياه الإقليمية الليبية.

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وأكد وجود مفاوضات جدية يديرها والي (محافظ) صفاقس مع جميع الأطراف لتسوية الوضع في أقرب الآجال.

ولم يحدد كريشان "الأطراف" التي تجري المفاوضات معها، لكن المعلوم أن ميناء الزاوية خاضع للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.



وطالب كريشان سلطات بلاده بضرورة توفير قوات بحرية بصفة دورية لحماية المراكب التونسية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري حول تصريحات كريشان من السلطات الليبية.



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