دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters 78 وفاة جديدة بكورونا في إيران والإجمالي يرتفع إلى 6418

(رويترز) - قالت وزارة الصحة الإيرانية في تغريدة على موقع تويتر يوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران زاد بواقع 78 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 6418.

وكان الفيروس في إيران أشد فتكا من أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط. وكتب متحدث باسم وزارة الصحة في تغريدة على تويتر أن أعداد الإصابات شهدت زيادة تدريجية في 15 إقليما خلال اليومين الماضيين.

وقال‭‭ ‬‬المتحدث كيانوش جهانبور "فى الوقت الحالى لا يمكننا إصدار حكم حول هذه القضية ومن الضرورى الانتظار ومعرفة الإحصاءات فى الأيام القادمة".

وترفع إيران، الساعية لتخفيف أثر الوباء على اقتصاد يعاني بفعل العقوبات الأمريكية، قيود العزل العام بشكل تدريجي.

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ورُفع الحظر المفروض على الرحلات بين المدن والأعمال في مراكز التسوق، وقال الرئيس حسن روحاني يوم الأحد إن المساجد والمدارس سيعاد فتحها قريبا في المناطق التي لم تظهر فيها قط إصابات بكورونا.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة يوم الأربعاء أنه تم السماح بإعادة فتح صالونات الشعر للرجال والنساء.

لكن مسؤولى الصحة حذروا مرارا من أن إيران قد تواجه موجة جديدة من العدوى في حالة عدم الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعى واستخدام الاقنعة والقفازات مع رفع المزيد من القيود.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية -تحرير حسن عمار)