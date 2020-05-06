شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى بالنيابة: جاهزية الجيش الدائمة مكسب لا يقدر بثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء السعيد شقريحة رئيس الأركان الجزائرى بالنيابة حرصه على الحفاظ على الجاهزية الدائمة للجيش الجزائرى التى اعتبرها "مكسب لا يقدر بثمن".

وقال اللواء شنقريحة - في تصريحات اليوم الأربعاء خلال زيارته للناحية العسكرية الثالثة بولاية بشار (جنوب غرب)- إنه "من بين الأهداف التي ألح شخصيا على بلوغها، هي ضرورة المساهمة بفعالية في الرفع المطرد لمنحنى التحضير القتالي والتحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن، المتمثل في الجاهزية الدائمة لقوام المعركة للجيش".

وأكد اللواء شنقريحة الأهمية الحيوية للناحية العسكرية الثالثة والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات.

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