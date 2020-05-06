شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: 8 مرشحين بحكومة الكاظمي مهددون بالإبعاد من البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر سياسي عراقى، اليوم الأربعاء، أن ثمانية مرشحين في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مهددون بعدم منحهم الثقة في البرلمان، حال انعقاد جلسة اليوم. وفقا لقناة السومرية نيوز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقى ، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، جلسته المخصصة لمنح الثقة لحكومة الكاظمي.

وقال المصدر ، إن "ثمانية مرشحين من تشكيل حكومة الكاظمي مهددون بعدم المرور في حال انعقاد الجلسة".

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وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك يأتي لأسباب مختلفة "بعضها يتعلق بنزاهتهم ووجود قضايا ضدهم، وبعضها يتعلق بانتماء بعضهم لحزب البعث".