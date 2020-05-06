شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رسالة مؤثرة لكويتى بعد إصابة 21 شخصا من عائلته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد مواطن كويتى من أمام مستشفى فى العاصمة الكويتية، أبناء وطنه، بالالتزام بالعزل الصحى وعدم الخروج، تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا المستجد "كوفيد 19".، ونشر المواطن الكويتى شريط فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابة 21 فردا من أسرته به.

وقال المواطن فى شريط الفيديو: "جئت إلى المستشفى لإحضار طعام ومعقمات خاصة لأفراد أسرتى الموجودين فى المستشفى بعضهم فى العناية المركزة، ولم أتمكن من رؤيتهم ومن ضمنهم زوجتى وبناتي".

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وطلب المواطن الكويتى الذى نشرت قناة "كويتنا" مناشدته، اليوم الأربعاء، البقاء فى المنازل والالتزام بتعليمات الحجر الصحي، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، فى 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجى حول العالم مع ما يقرب من 260 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.