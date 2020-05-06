شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحرينى يشيد بدور الصحافة.. ويؤكد: عماد فى نهضة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن صحافة بلاده وعلى مدى تاريخها العريق شكلت ولاتزال عمادًا رئيسيًا ومؤثرا فى نهضة الوطن وتطوره.

وامتدح ما سجلته الصحافة البحرينية من تاريخ زاخر وعطاء ثرى، وما أرسته من إرث مشرف عبر التزامها بالكلمة الحرة والمسئولة والرأى المستنير.

وأعرب رئيس الوزراء البحرينى عن اعتزازه بصحافة البحرين وما تشهده من مسار متصاعد من التطور المستمر، وقال "إن وقفاتها المشرفة ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية".

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وأضاف أن "صحافة البحرين من خلال كتابها وصحافييها، كان لها الاسهام الفاعل والنزيه في خدمة الوطن والحفاظ على منجزاته، فلهم منا كل التحية والتقدير".

وأكد آل خليفة أن البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حققت كل متطلبات الدولة العصرية الحديثة، وفي مقدمتها الانفتاح وحرية التعبير مما أهّل الصحافة لأن تضطلع بدورها في تجسيد واقع المجتمع والحفاظ على مكتسباته.

وهنأ في تصريح بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يوافق يوم غدٍ الخميس 7 مايو، الكوادر الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين، وقال: "إنها لمناسبة كبيرة لنعبر عن تقديرنا وامتناننا الوافر لكل منتسبي الأسرة الصحفية والإعلامية فى المملكة على ما يقدمونه من فكر متجدد يعزز فضاء المعرفة والوعي في المجتمع".