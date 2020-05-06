شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع حالات الشفاء إلى 222 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، ارتفاع عدد حالات التعافى إلى 222 حالة بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة، اليوم الأربعاء، حيث سجلت 47 من حالات التعافى الجديدة فى محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس، وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إلى أنه لم تسجل أى حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافى بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.

بدوره، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة إن هذا الأسبوع شهد تسجيل حوالي 100 حالة تعافٍ جديدة، مضيفاً أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة، ولا يوجد أى مصاب داخل العناية المكثفة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أعلنت تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، 4 منها لمخالطى مصاب فى بلدة السموع بمحافظة الخليل، وإصابتان فى منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة.

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وأضافت الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، لافتة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 538، موضحة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أى حالة داخل العناية المركزة.

وتابعت أن عدد الحالات الجديدة فى الحجر الصحى المنزلى الذى تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وأن عدد الموجودين حاليا فى الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التى أنهت الحجر 39903، معلنه تسجيل 25 حالة تعاف جديدة لمصابين فى بيت لحم ورام الله والخليل وضواحى القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافى إلى 168 حالة.