ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر إلى 4997 مصابا و476 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الاربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4997، و476 حالة وفاة.

وقال فورار - في المؤتمر الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 159 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 2197 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.

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